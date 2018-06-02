Работа по Генплану Баку будет изучена и всесторонне оценена - КОМИТЕТ

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана подробно изучит и даст всестороннюю оценку проведенной до сегодняшнего дня работе по разработке Генерального плана Баку. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Об этом говорится в сообщении Комитета, распространенном в субботу.

В течение 2011-2016 годов по заказу Государственного комитета по градостроительству и архитектуре был разработан "План регионального развития Большого Баку" и на основе проекта "Плана зонирования и использования территории города Баку". Несмотря на то, что "План зонирования и использования территории города Баку" представлен как Генеральный план, его согласование еще не завершилось, документ не утвержден Кабинетом министров.

Комитет придает особое значение завершению начатой работы по Генплану Баку.

После завершения процесса оценки продолжится работа по разработке Генерального плана города Баку, данный документ будет полностью отвечать требованиям градостроительного законодательства Азербайджана и соответствовать мировому опыту. Планируется привлечь к данному процессу, наряду с местными специалистами, также и авторитетных международных экспертов.

После полного завершения работы по разработке Генерального плана города Баку, документ будет согласован с соответствующими структурами и представлен Кабинету министров для утверждения.