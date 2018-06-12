В Азербайджане создана единая информационная база крупных госкомпаний - ФОТО

В Азербайджане с учетом рекомендаций Всемирного банка (ВБ) создана единая информационная база крупных государственных компаний.

Об этом сказал во вторник председатель Государственного комитета по вопросам имущества Керем Гасанов на конференции, посвященной вопросам поощрения прозрачности и эффективности в деятельности государственных предприятий Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в этой базе размещена информация по кадровому учету, финансовые и бухгалтерские показатели, в том числе информация о недвижимости.

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