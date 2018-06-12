В Азербайджане подорожают некоторые табачные изделия

Парламент Азербайджана на пленарном заседании во вторник принял изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают повышение налога на производимые в стране сигары и сигариллы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Изменения вносятся в пункт три статьи 190 (Список акцизных товаров и налоговые ставки). Тем самым, отныне за 1000 штук производимых в Азербайджане сигар будет взиматься налог в размере 20 манатов. До настоящего времени этот налог составлял 10 манатов.

Изменения были вынесены на голосование и приняты.

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