В Азербайджане подорожают некоторые табачные изделия
12 июня 2018 14:45 536
Парламент Азербайджана на пленарном заседании во вторник принял изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают повышение налога на производимые в стране сигары и сигариллы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Изменения вносятся в пункт три статьи 190 (Список акцизных товаров и налоговые ставки). Тем самым, отныне за 1000 штук производимых в Азербайджане сигар будет взиматься налог в размере 20 манатов. До настоящего времени этот налог составлял 10 манатов.
Изменения были вынесены на голосование и приняты.
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