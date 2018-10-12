Kapital Bank является официальным партнером Международной выставки образования

С 11 по 13 октября 2018 года при официальной поддержке Министерства образования в Baku Expo Center пройдет 12-я Азербайджанская Международная выставка образования ("Education 2018"), официальным партнером которой является Kapital Bank. Выставка будет проходить под девизом "Инвестиция в будущее детей".

Во время мероприятия Kapital Bank был награжден за поддержку, оказанную проекту "Təhsil Avtobusu - 2018" ("Автобус знаний-2018"), который проводится Министерством образования в рамках программы "Azərbaycan üçün öyrət". Премия была вручена заместителем министра образования Фирудином Гурбановым директору Департамента маркетинга Kapital Bank Гюнель Фарзалиевой.

Выставка примет 135 человек из 12 стран, представляющих более 90 факультетов. Каждый год в Международной выставке образования принимают участие ведущие учреждения в сфере высшего образования, в том числе учреждения среднего специального образования и центры по повышению квалификации. Выставка образования является уникальной платформой, предоставляющей каждому широкие возможности для выбора как специальности, так и образовательного учреждения.

На выставке примут участие 18 высших учебных заведений страны. В секторе "Образование за рубежом" свои программы на выставке "Education 2018" продемонстрируют представители школ, гимназий, колледжей, университетов и курсов Чехии, Грузии, Латвии, Литвы, России, Турции и других стран.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.