Назначен новый глава "ЛУКОЙЛ-Азербайджан"

Айдар Абдуллин назначен на должность директора ЗАО "ЛУКОЙЛ-Азербайджан". Об этом, как передает Day.Az, сообщили в пятницу Trend в компании.

До Абдуллина этот пост занимал Эдуард Мухаметов.

Отметим, что Айдар Абдуллин ранее являлся начальником департамента развития сбыта ПАО "ЛУКОЙЛ".

ЗАО "ЛУКОЙЛ-Азербайджан" действует в стране с 1993 года. Компания управляет 58 АЗС и нефтебазой, обеспечивающей перевалку 320 тысяч тонн нефтепродуктов в год. Благодаря этому ЛУКОЙЛ стал надежным поставщиком дизельного топлива и автомобильного бензина, а также смазочных материалов крупным международным и азербайджанским компаниям, работающим на местном рынке.

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