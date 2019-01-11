Назначен новый глава "ЛУКОЙЛ-Азербайджан"
11 января 2019 14:54 740
Айдар Абдуллин назначен на должность директора ЗАО "ЛУКОЙЛ-Азербайджан". Об этом, как передает Day.Az, сообщили в пятницу Trend в компании.
До Абдуллина этот пост занимал Эдуард Мухаметов.
Отметим, что Айдар Абдуллин ранее являлся начальником департамента развития сбыта ПАО "ЛУКОЙЛ".
ЗАО "ЛУКОЙЛ-Азербайджан" действует в стране с 1993 года. Компания управляет 58 АЗС и нефтебазой, обеспечивающей перевалку 320 тысяч тонн нефтепродуктов в год. Благодаря этому ЛУКОЙЛ стал надежным поставщиком дизельного топлива и автомобильного бензина, а также смазочных материалов крупным международным и азербайджанским компаниям, работающим на местном рынке.
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