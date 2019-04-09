Агентство развития малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана планирует помочь расширить сотрудничество между страховыми компаниями и предпринимателями.

Об этом, как передает Day.Az, в интервью Trend сказал председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов.

Как отметил Мамедов, произошедший в торговом центре "Диглас" пожар еще раз показал необходимость наличия страхования в различных сферах, в особенности в бизнесе, важность страхования предпринимателями своих товаров и собственности

"Нигде в мире во время подобных инцидентов государство не берет на себя оплату ущерба частного сектора. Оплата азербайджанским государством ущерба, нанесенного в результате стихийных бедствий и пожаров, оказание поддержки пострадавшим людям носит последовательный характер. Поручение главы государство об оплате ущерба, нанесенного предпринимателям в результате пожара в торговом центре "Диглас", еще раз показывает, что государство является самой большой опорой предпринимателей", - сказал Мамедов.

Глава агентства отметил, что благодаря страхованию из таких ситуаций можно выйти с меньшим ущербом.

"Пострадавшие в результате пожара предприниматели отмечают, что оказание материальной помощи при отсутствии страховки является очередным гуманистическим шагом Президента Азербайджана и еще раз показывает, что государство всегда рядом с предпринимателями", - сказал Мамедов.

По мнению Мамедова, субъекты предпринимательства, в особенности малого и среднего, должны быть заинтересованы в том, чтобы страховать свои товары и собственность.

"В этой сфере необходимо расширить сотрудничество между предпринимателями и страховыми компаниями. Агентство развития МСБ планирует осуществить соответствующие меры по просвещению предпринимателей о важности страхования, а также по расширению сотрудничества между страховыми компаниями и предпринимателями", - сказал председатель правления Агентства МСБ.