Госнефтефонд Азербайджана (SOFAZ) в августе 2019 года продал на валютных аукционах иностранную валюту на сумму 815,4 миллиона долларов. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на фонд.

Это почти вдвое больше по сравнению с предыдущим месяцем, когда были проданы 434,9 миллиона долларов.

В январе текущего года SOFAZ реализовал на организованных Центральным банком валютных аукционах 634,9 миллиона долларов, в феврале - 316,2 миллиона долларов, в марте - 600,5 миллиона долларов, в апреле - 423,7 миллиона долларов, в мае - 352,4 миллиона долларов, в июне - 315,9 миллиона долларов, июле - 434,9 миллиона долларов.

В целом в январе-августе 2019 года SOFAZ на валютных аукционах продал 3,893 миллиарда долларов, что на 8,3 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Продажа валюты осуществляется в рамках трансфертов SOFAZ в государственный бюджет Азербайджана, которые предусмотрены на 2019 год в размере 11,6 миллиарда манатов.

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