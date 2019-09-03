Стремясь обеспечить каждого абонента качественной сетью и мобильным интернетом, Nar продолжает расширять свою мобильную сеть в регионах Азербайджана. Сегодня даже самые отдаленные села уже обеспечены услугами мобильной связи Nar.

В текущем году оператор мобильной связи установил 460 базовых станций с технологией LTE в регионах страны. Благодаря качественной услуге мобильного интернета, предоставляемой базовыми станциями 4G Nar, общий объем интернет-трафика 4G увеличился на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение числа пользователей интернета 4G в Баку составляет 89%, а в регионах - 116%.

Помимо качества сети, оператор мобильной связи делает все возможное, чтобы обеспечить доступность услуг связи для всех пользователей. Абоненты высоко ценят тариф "Yerlim", предлагаемый Nar специально для населения регионов. Так, количество пользователей этого тарифа увеличилось на 15% за последний год. Более полумиллиона абонентов уже используют тариф "Yerlim" от Nar.

Отметим, что с тарифом "Yerlim" абоненты могут разговаривать со своими родственниками, друзьями и всеми, кто живет с ними в одном регионе, по цене 1 гяпик за минуту. Чтобы присоединиться к тарифу, необходимо отправить SMS-сообщение "Yerlim" на короткий номер 777 или набрать код *777#303#YES.

Посетите nar.az, чтобы получить более подробную информацию о тарифе.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 Марта 2007 г., в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на Азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar, стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети 4G. Сегодня, Nar предоставляет более 2.3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8000 базовых станций и охватывающей 97,5% населения страны. По результатам сравнительных тестов, проведенных во втором квартале 2017 среди сетей мобильной связи, сеть оператора Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Тестирования проводились независимой международной компанией P3 Communications, путем измерения качества клиентского опыта в использовании услуг.

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