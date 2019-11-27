Азербайджан закупил новейшие поезда FLIRT у швейцарской компании Stadler Rail.

Об этом говорится в контракте, опубликованном на сайте компании, передает Day.Az.

Согласно тексту документа, "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и Stadler подписали контракт на 115 миллионов евро, в рамках которого в Азербайджан будет доставлено 10 новейших швейцарских поездов FLIRT.

Новость обновляется