Азербайджан способен выращивать достаточное количество картофеля как для обеспечения местного рынка, так и для экспорта за рубеж.

Об этом в пятницу сказал Trend директор НИИ овощеводства министерства сельского хозяйства Эльмар Аллахвердиев, передает Day.Az.

По его словам, после устранения определенных проблем в этой отрасли, Азербайджан прекратит импорт картофеля из-за рубежа.

"Сегодня объем производства картофеля в Азербайджане позволяет обеспечить потребности внутреннего рынка, а также осуществлять экспорт в зарубежные страны. Однако у предпринимателей есть одна проблема. Фермеры не могут найти складских помещений для хранения произведенной продукции, что вызывает проблемы в зимние месяцы. Из-за отсутствия складов фермеры реализуют продукцию, можно сказать, за бесценок, лишь бы она не испортилась. В регионах несколько предпринимателей уже решили эту проблему. Они построили специальные склады, где можно хранить картофель. После решения данной проблемы по всей стране Азербайджан больше не будет импортировать картофель, то есть произведенного в стране картофеля хватит, чтобы насытить внутренний рынок, а также для экспорта", - подытожил Аллахвердиев.