В Баку 18 февраля состоялся визит делегации ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД") генеральным директором Игорем Моисеенко.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

В рамках визита российская делегация также провела встречу с директором Управления воздушного движения "Азераэронавигация" (AZANS) Фарханом Кулиевым. С целью расширения двустороннего сотрудничества и реализации совместных проектов руководители УВД "Азераэронавигация" и ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" подписали Меморандум о сотрудничестве.

На встрече стороны отметили рост объемов воздушных перевозок, наметившийся в последние годы, в связи с чем предоставление безопасного и качественного аэронавигационного обслуживания является важным направлением сотрудничества между двумя организациями.

Подписание Меморандума в перспективе поспособствует совместной деятельности национальных провайдеров аэронавигационного обслуживания в области разработки и внедрения современных технологий для решения задач организации воздушного движения.

"Данный Меморандум является наглядным примером взаимной поддержки в области обеспечения безопасности полетов воздушных судов и повышения качества аэронавигационного обеспечения. Он также позволит гибко внедрять международные требования в области эффективности использования воздушного пространства", - сказал Фархан Кулиев.

Стоит отметить, что тесное сотрудничество и обмен опытом с сопредельными государствами играют важную роль в реализации стратегической цели УВД "Азераэронавигация" по гармонизации с мировой аэронавигационной системой и интеграции в неё путём непрерывного технического и технологического развития.

"Мы приветствуем расширение сотрудничества с нашими азербайджанскими коллегами. Такой подход позволит нам в ближайшем будущим совместно и эффективно решать те глобальные и локальные задачи, которые возникают в свете увеличения авиационного трафика", - подчеркнул Игорь Моисеенко.

УВД "Азераэронавигация" осуществляет обеспечение безопасности полётов в воздушном пространстве Азербайджана. Ежедневно AZANS обслуживает более 500 полетов воздушных судов, 300 из которых приходится на транзит над Азербайджаном.

ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" образовано постановлением Правительства Российской Федерации для обеспечения безопасности и регулярности полётов гражданской авиации, формирования единой хозяйственной системы организации воздушного движения.