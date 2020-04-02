Председатель правления Kapital Bank : «Государство предпринимает все необходимые меры для стабилизации экономики»

Во многих странах мира в последнее время наблюдается нестабильная ситуация из-за распространения вируса COVID-19. Финансово-банковский сектор, как и многие сферы экономики, переживает непростые времена. Председатель Правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев рассказал о текущей ситуации в банковском секторе Азербайджана, предпринятых шагах и планах на будущее.

- Во всем мире замедлились темпы экономического роста. Под влиянием пандемии на энергетических и фондовых рынках произошел застой, во многих странах мира наблюдается экономический и финансовый кризис. Эти процессы оказывают свое влияние и на экономику Азербайджана. Какие, по-вашему мнению, меры следует принять сейчас?

- Как вы знаете, 19 марта 2020 года по указу главы государства была создана специальная Рабочая группа для подготовки соответствующих предложений по снижению негативного влияния коронавирусной пандемии на национальную экономику, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости, а также на субъекты предпринимательства. Несмотря на то, что с момента создания Группы прошло всего около 2-х недель, уже предприняты определенные неотложные меры по урегулированию ситуации. Правительство стремится сохранить гибкость в отношении будущих шагов по поддержанию занятости, сохранению устойчивости финансово-банковского сектора и восстановлению экономического роста. Об этом в своем выступлении заявил и министр экономики, руководитель отмеченной ранее Рабочей группы, Микаил Джаббаров.

На данный момент для оказания государственной поддержки подготовлено 10 программ. Они охватывают 4 крупных сектора и 20 направлений деятельности. Эти сферы деятельности были классифицированы, и среди них были определены наиболее пострадавшие направления. Самым примечательным является то, что государство выделило на реализацию программ 2,5 миллиарда манатов. Хочу отметить, что с точки зрения размеров экономики (3 процента ВВП) ни в нашем регионе, ни среди стран СНГ не был выделен такой большой объем государственной поддержки.

Кроме того, заслуживает особого упоминания и то, что государство будет выплачивать часть заработной платы работников сфер, пострадавших от пандемии. Свыше 292 тыс. налогоплательщиков получат финансовую помощь, для них также предусмотрены налоговые преференции и льготы по банковским кредитам. И, самое главное, особую поддержку получат предприниматели, которые ведут свой бизнес прозрачно. Не останутся без внимания и вопросы ипотечного кредитования.

Kapital Bank тоже известен как один из самых крупных работодателей не только банковской индустрии страны, но и частного сектора в целом. В настоящее время у нас около 3500 сотрудников. Хочу отдельно подчеркнуть, что со стороны банка никаких сокращений штата или урезания заработных плат не предусмотрено. Одним из важных моментов является то, что Рабочая группа подготовила специальную программу для поддержки материального положения населения, предусматривающую выделение средств на социальные пакеты, такие как пособие по безработице, социальная помощь и другие. В рамках этой программы будут реализованы меры по оплате расходов на обучение студентов из семей, относящихся к социально уязвимой группе населения, а также введение льготных лимитов на коммунальные услуги. Всё это говорит нам о том, что страна заботится о каждом своем гражданине.

Все предпринятые меры ещё раз доказывают, что наше государство всесторонне анализирует события, прогнозирует возможные негативные процессы и принимает все необходимые решения для их устранения.

- Запреты в рамках особого карантинного режима ужесточаются с каждым днем и влияют на повседневную социально-экономическую жизнь людей. Какова сейчас ситуация в банковском секторе?

- Естественно, как и все отрасли экономики, банковский сектор должен работать в непростых условиях и предпринимать определенные шаги для поддержки клиентов. Как известно, в нашей стране осуществляются все нужные меры по минимизации посещения мест массового скопления людей. Учитывая указания президента страны и рекомендации Центрального банка, в настоящее время филиалы банка продолжают обслуживать клиентов в полном объеме, соблюдая все правила безопасности. Коммерческие банки делают все возможное, чтобы облегчить операции клиентов в это непростое время и удовлетворить их потребности. Если пару месяцев назад банки вели "борьбу" за привлечение новых клиентов, то сейчас они действуют в направлении поддержки существующих клиентов, предоставления предпринимателям скидки и льготы, приняты все меры для снижения количества физических обращений клиентов в банк. Здесь особо хочу отметить, что среди клиентов Kapital Bank немало пенсионеров. Конечно же, мы не могли их забыть. В настоящее время клиентам старше 65 лет, получающим пенсионную карту впервые, карты доставляются по адресу проживания. Кроме того, пенсионные карты с истекающим сроком действия текущих клиентов вышеуказанной возрастной категории продлены на следующие 3 месяца.

- Kapital Bank - один из крупнейших банков страны. Как по объему кредитного портфеля, так и по масштабности вы отличаетесь от других банков. Итак, какие шаги вы планируете предпринять в сложившейся ситуации?

- Kapital Bank, имея 115 филиалов и отделений, представлен во всех регионах страны и является банком с самой широкой сетью обслуживания. Наряду с потребительскими кредитами банк активно выдает ипотечные и бизнес кредиты, а также кредиты для малых и средних предпринимателей. На 1 апреля 2020 года наш портфель потребительских кредитов достиг значения 1,4 миллиарда манатов, объем кредитов, предоставленных юридическим лицам - 640 миллионов манатов, а ипотечный портфель составляет 57 миллионов манатов. Одной из наиболее пострадавших областей является микро и малое предпринимательство. В рамках программы государственной поддержки этой сфере уделено большое внимание. На реализацию программы поддержки кредитной гарантии по новым банковским кредитам, выданным субъектам предпринимательства, функционирующим в сферах, пострадавших от пандемии, выделено полмиллиарда манатов. Кроме того, половина процентов по этим кредитам, а точнее 7,5% от 15%, будет субсидироваться из государственного бюджета. Мы, как системно значимый банк, поддерживаем такие меры и тоже готовы предоставить льготы нашим клиентам как предпринимателям, так и юридическим лицам.

Отмечу, что одним из основных направлений, поддерживаемых государством в последние годы, особенно в нынешних условиях, является ипотечное кредитование. Эта область также является одним из стратегических приоритетов для Kapital Bank. Так, почти половина из 10 миллионов манатов, выделенных в начале года нашему банку Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом, была использована. Помимо того, на текущий стратегический период предусмотрено предоставление банком коммерческой ипотеки в размере 100 миллионов манатов. В связи с этим уже подписаны договоры о сотрудничестве с некоторыми компаниями-партнерами.

Подчеркну также, что, руководствуясь рекомендациями Президента Ильхама Алиева по улучшению жилищных условий граждан в регионах, банком был разработан социально- ориентированный ипотечный продукт для удовлетворения спроса жителей регионов на жилье. В ближайшее время начнутся продажи этого продукта. Добавлю, что согласно плану действий, подготовленному Рабочей группой, будут выделены дополнительные средства для оказания финансовой поддержки механизму ипотечных и кредитных гарантий. В связи с этим мы также готовы предпринять необходимые шаги.