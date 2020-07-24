Kapital Bank предлагает скидку по тендерным гарантиям (R)

Kapital Bank вносит свой вклад в развитие малого и среднего предпринимательства, предлагая льготные условия на различные продукты и услуги для бизнеса. На этот раз предприниматели, обратившиеся в Kapital Bank, смогут получить скидку на комиссию по тендерным гарантиям.

Согласно условиям, на единовременную комиссию за выдачу тендерной гарантии предлагается скидка в размере 50%. Таким образом, клиенты при получении гарантийного письма должны будут заплатить только 50% от текущей единовременной комиссии. Кампания продлится до 24 августа 2020 года.

Предприниматели могут получить тендерную гарантию без залога в течение 1 рабочего дня в любом филиале Kapital Bank. Одним из основных преимуществ получения тендерных гарантий от Kapital Bank является признание и принятие любым бенефициаром представленных гарантийных писем.

Kapital Bank регулярно предлагает новые кампании и продукты для малого и среднего бизнеса, а также постоянно работает над поддержанием высокого уровня качества обслуживания клиентов.

Бизнес-центры Kapital Bank для клиентов сектора МСП функционируют в филиалах Хатаи, Сабаил, Насими, Гянджлик, Ясамал, Меркез, 28 мая, а также в филиале Тиджарет и отделении Локбатан, расположенных в ТЦ Садарак и ТЦ Бина. В них, наряду со специальным отделом обслуживания клиентов МСП, оказывают услуги и клиентские менеджеры. Они предоставляют предпринимателям подробную информацию о продуктах банка, принимают заявки на кредит, гарантию, овердрафт, факторинг и другие продукты, предоставляют финансовую консультацию и прочие услуги для продвижения бизнеса.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для сегмента МСП можно получить на сайте www.kapitalbank.az в разделе "Для бизнеса", страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в корпоративный информационный центр по номеру (012) 310 09 99.