Незаконная экономическая деятельность Армении на оккупированных территориях должна получить правовую оценку

Война, которую начала Армения, продолжается уже более 30 лет. Несмотря на заключенное в мае 1994 года перемирие, регулярно нарушается режим прекращения огня. Беспощадная эксплуатация природных ресурсов, полезных ископаемых, лесных угодий, а также систематическое уничтожение флоры и фауны на оккупированных территориях являются частью этой войны.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend председатель Исполнительного Совета Государственного Агентства по управлению минеральными ресурсами Самир Гурбанов.

Он отметил, что на оккупированных территориях имеется 163 месторождения, которые включают различные виды полезных ископаемых. Большая часть минеральных ресурсов Азербайджана находится на оккупированных территориях.

"Месторождения золота, серебра, меди, молибдена, ртути, преобладают на территориях Кельбаджарского, Лачинского, Тертерского, Агдамского, железо и хромовые месторождения - Джабраилского, Кельбаджарского, Лачинского, сера - Тертерского, Кельбаджарского, Агдамского, Физулинского, Джабраилского районах. Также ведется незаконная разведка и добыча месторождений гравия, песка, глины и других полезных ископаемых.

Доходы от данной деятельности на оккупированных территориях покрывают большую часть бюджета оккупационного режима. Следует отметить, что многие иностранные компании были вовлечены в незаконную деятельность, включая Vallex Group, Base Metals, GeoProMining, GoldStar и другие" - сказал Гурбанов.

По его словам, в направлении выявления и доведения до мировой общественности информации о незаконной деятельности армянских оккупационных сил и их иностранных партнеров на территории Азербайджана предпринимаются систематические меры.

"В 2016 году министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало доклад под названием "Незаконная экономическая деятельность на оккупированных территориях Азербайджана", в котором содержится подробная информация по всем аспектам экономической активности, включая добычу полезных ископаемых. В докладе также подробно рассматриваются последствия данной деятельности в рамках международного права. Документ также дает подробную информацию о деятельности Армении, нарушающей Женевскую конвенцию от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны, Конвенцию о законах и обычаях сухопутной войны, а также о грубом нарушении многочисленных международных договоров. Хотелось бы подчеркнуть, что публикация доклада на английском языке помогла донести эти факты до более широкой аудитории и надлежащим образом информировать международное сообщество.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики возбудила уголовные дела против армян и других иностранных граждан, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью на оккупированных территориях, а также нелегально пересекающих государственную границу Азербайджана.

Хотелось бы также подчеркнуть, что ЗАО "AzerGold" обратилось в Генеральную прокуратуру с инициативой возбудить уголовное дело против компаний, занимающихся незаконным производством цветных металлов на оккупированных территориях. На основании этого заявления и представленных материалов в марте 2018 года было возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные мероприятия.

ЗАО "AzerGold" также привлекло международные и местные юридические компании для правовой оценки незаконной производственной деятельности. Говоря о деятельности на оккупированных территориях, необходимо также подчеркнуть систематический урон, наносимый окружающей среде, экосистеме, флоре и фауне этих районов. Как было указано выше, армянские оккупанты и их зарубежные партнеры занимаются интенсивной добычей цветных и черных металлов, а также минеральных вод и полезных ископаемых на территории Азербайджана. Экологические требования при производственной деятельности не соблюдаются, добыча осуществляется сверх норм, установленных азербайджанским законодательством и международными стандартами. Меры по предотвращению выбросов токсичных отходов в местные водоемы и реки не соблюдаются. Это приводит к разрушению месторождений, деградации земель и источников пресной воды.

Негативное воздействие на речную среду - еще одна острая проблема на оккупированных территориях. В открытых источниках распространяется информация о резком снижении уровня воды в реках в результате строительства оккупационным режимом многочисленных малых электростанций на местных реках. Это в свою очередь приводит к массовому вымиранию видов, обитающих в данных экосистемах", - подчеркнул Самир Гурбанов.

Он добавил, что регулярные поджоги оккупированных территорий также являются актом экологического терроризма. В результате пожаров огромные территории земельных угодий становятся непригодными для использования, лесные массивы находятся под угрозой исчезновения, уничтожаются редкие виды флоры и фауны.

"Считаем, что незаконная экономическая деятельность на оккупированных территориях Азербайджанской Республики должна получить соответствующую правовую оценку. Международное сообщество и экологические организации обязаны принять срочные меры по предотвращению разрушительной деятельности оккупационного режима.

Мы еще раз обращаемся к иностранным компаниям и странам, их представляющим, немедленно прекратить незаконную деятельность на оккупированных территориях", - подытожил Самир Гурбанов.