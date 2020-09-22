https://news.day.az/economy/1273092.html "Азеркосмос" начал сотрудничество с Viewmedia
"Азеркосмос" начал сотрудничество с Viewmedia
ОАО "Азеркосмос" начало сотрудничество с компанией Viewmedia, действующей на рынке услуг вещания и передачи данных.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на "Азеркосмос", передает Day.Az.
Отмечается, что компания Viewmedia будет предоставлять цифровые спутниковые услуги через ресурсы Azerspace-1 вещателям в регионах Ближнего Востока, Европы и Африки.
Компания ViewMedia обеспечивает вещание более 150 теле- и радиоканалов по всему миру и распределение видеоконтента через высококачественную инфраструктуру.
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