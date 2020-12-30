Азербайджанцы стали больше пользоваться бесконтактными платежами

дним из наиболее важных трендов платежной индустрии для компании Visa являются проекты, направленные на развитие сферы применения бесконтактных платежей.

Об этом Trend сообщила региональный менеджер Visa в странах Кавказского региона Кристина Дорош, передает Day.Az.

По её словам, в период коронавирусного кризиса бесконтактные платежи стали особенно актуальными, так как эта технология позволяет ускорить процесс оплаты. Потребитель просто должен приложить карту, без необходимости прокатывать ее в платежном терминале или передавать кассиру, что немаловажно в условиях пандемии, так как минимизирует физическое взаимодействие.

Кристина Дорош заметила, что в Азербайджане на данный момент более 60 процентов транзакций в физических POS-терминалах (face-to-face) уже совершаются с использованием бесконтактных платежных инструментов. В целом же обращения к безналичному способу оплаты в Азербайджане в период с марта по ноябрь 2020 года выросли в четыре раза.

"Понимая, насколько востребованы бесконтактные платежи в реалиях 2020 года, в апреле во всех странах нашего региона мы объявили об увеличении лимитов для бесконтактных транзакций, при проведении которых не требуется аутентификация держателя карты вводом ПИН-кода. Для Азербайджана этот лимит увеличен с 50 до 80 манатов", - отметила региональный менеджер.

Этот шаг способствует удобному проведению ежедневных транзакций и позволяет покупателям оплачивать более крупные покупки безналичным способом.

По заявлениям Кристины Дорош, для того, чтобы обеспечить дальнейший рост, необходимо расширять каналы приема безналичных платежей, и основным направлением для компании Visa является транспорт. Так, в сентябре текущего года в партнерстве с ЗАО "Азербайджанские железные дороги", Центральным банком и Международным банком Азербайджана было запущено тестирование системы оплаты с помощью банковских карт и платежных колец на нескольких станциях Абшеронской кольцевой железной дороги и уже в ноябре совместно c Pasha Bank было запущено первое в Азербайджане решение для бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте Сумгайыта.

"Все наши платежные технологии и продукты, маркетинговые и образовательные инициативы направлены на повышение уровня знаний потребителей о преимуществах и возможностях безналичных платежей и, как следствие, стимулирование их роста" - подытожила Кристина Дорош.