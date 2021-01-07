В Карабахе началось развитие сельского хозяйства

Уже начаты работы по развитию сельского хозяйства на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Day.Az, об этом министр сельского хозяйства Инам Керимов заявил 6 января во время выступления на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

По его словам, министерство совместно с ОАО "Азеркосмос" на основе спутниковых снимков многолетних насаждений также осуществило картографирование фактических пахотных земель на освобожденных территориях.

"В настоящее время начаты предварительные работы по проведению посевов на этих землях, в том числе с целью оказания агротехнических мер по уходу за многолетними насаждениями", - сказал министр.

Инам Керимов отметил, что в этом году, пользуясь проведенными реформами в аграрной сфере, министерство сосредоточит свое внимание и деятельность на усилении консультационной и информационной службы фермеров, повышении доступности услуг, применении инновационных методов и, конечно же, восстановлении посевов на освобожденных от оккупации территориях.