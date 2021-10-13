ОАО "Муганбанк" начал сотрудничество с АО "Росэксимбанк", входящим в Группу компаний Российского экспортного центра.

ОАО "Муганбанк" и АО "Росэксимбанк" договорились о финансировании экспортных поставок российских товаров в Азербайджан. Для потенциальных импортеров российской продукции будет предложено комплексное продуктовое предложение с базовыми финансовыми инструментами поддержки торговли между Россией и Азербайджаном, такими как аккредитивы, гарантии, прямые кредиты иностранным покупателям, кредиты банкам иностранных покупателей и финансирование дебиторской задолженности под залог экспортной выручки. Это поможет клиентам OAO "Муганбанка" в экспорте товаров и услуг из Российской Федерации в Азербайджанскую Республику.

ОАО "Муганбанк" - один из известных финансовых институтов азербайджанского финансового банковского сектора - начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 23 филиалов и 10 отделений ОАО "Муганбанк " в Азербайджане и представительство банка в Москве оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. ОАО "Муганбанк" сотрудничает с международными экономическими структурами. Среди них Агентство США по Международному Развитию (USAID), Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), Международная Финансовая Корпорация (IFC) Инвестиционный Фонд США - World Business Capital (WBC), Корпорация Частных Зарубежных Инвестиций (OPIC) и Исламская корпорация развития частного сектора (ICD). The Green for Growth Fund (GGF), Европейский Фонд по Юго-Восточной Европе (EFSE) и Механизм круглого стола банкиров инициативы "Один пояс и один путь" (BRBR), инициированный Промышленным и коммерческим банком Китая (ICBC).