Международная финансовая корпорация (IFC) будет способствовать развитию электронных финансовых услуг в Азербайджане. Об этом сказала Trend региональный менеджер IFC по Южному Кавказу Ивана Фернандес Дуарте, передает Day.Az.

"В целях содействия доступности финансовых услуг, поскольку только около 29 процентов населения страны имеет счета в финансовых учреждениях, партнерство IFC с национальной почтовой службой Азербайджана - ООО "Азерпочт", будет способствовать развитию электронных финансовых услуг, особенно в отдаленных районах, благодаря инициативе банковского агента. Работы ведутся в рамках проекта IFC по электронным и цифровым финансовым услугам, который реализуется в партнерстве с Государственным секретариатом Швейцарии по экономике - SECO", - сказала она.

Дуарте отметила, что электронные и цифровые финансовые услуги IFC также поддерживает Центральный банк Азербайджана.

"Работа направлена ​​на продвижение небанковских поставщиков платежных услуг, в том числе финтех-компаний, для предоставления инновационных платежных решений. В будущем, хотя у IFC есть хорошие возможности для поддержки правительства в структурировании пилотных проектов государственно - частного партнерства, мы продолжим изучать возможности прямых инвестиций в компании частного сектора, а также в финансовые учреждения, чтобы расширить доступ к финансированию для малых и средних предприятий в Азербайджане", - сказала региональный директор.