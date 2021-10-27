Ожидается увеличение размера критерия нуждаемости в Азербайджане

В 2022 году размер критерия нуждаемости в Азербайджане, как ожидается, составит 200 манатов.

Об этом говорится в проекте закона "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год", опубликованном в среду в официальной печати, передает Day.Az.

Законопроект уже поступил в Милли Меджлис (парламент), и его планируется обсудить на пленарных заседаниях.

Отметим, что на 2021 год критерий нуждаемости был установлен в размере 170 манатов.