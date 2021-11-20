Карс превратился в важную логистическую базу с открытием БТК

С открытием железной дороги Баку-Тбилиси-Карс Карс превратился в важную логистическую базу.

Как передает Day.Az, об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

"С момента ввода в эксплуатацию из Логистического центра Карса было перевезено 417 000 тонн грузов. Продолжим работу, чтобы превратить Турцию в логистическую сверхдержаву", - говорится также в публикации министра.

Напомним, что объём грузоперевозок по железнодорожному сообщению БТК, запущенному 30 октября 2017 года, непрерывно растёт. По коридору после начала эксплуатации перевезено более одного миллиона тонн грузов.