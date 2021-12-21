SOCAR Turkey приобрела акции Petlim

SOCAR Turkey, которая является "дочкой" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), приобрела 30 процентов акций Goldman Sachs International в контейнерном терминале Petlim в Эгейском регионе Турции, сообщает Trend со ссылкой на Турецкую платформу публичного раскрытия информации (КАР), передает Day.Az.

70 процентов акций Petlim принадлежит Petkim, которая является дочерней компанией SOCAR Turkey.

"В 2015 году Goldman Sachs приобрела доли участия в SOCAR Turkey, а также в Petlim (позже переименован в SOCAR Terminal) на условиях временного пут-опциона. В этом году пришел срок выкупа. Летом было объявлено о выкупе 13% доли в SOCAR Turkey нами у Goldman Sachs, сейчас - 30% в Petlim (SOCAR Terminal)", - сказал в ответ на запрос Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью азербайджанской Госнефтекомпании SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Отметим, что SOCAR Turkey начала свою коммерческую деятельность в Турции после приобретения 51 процента акций Petkim в 2008 году. В ее состав входят лучшие в своем классе компании, такие как Petkim, TANAP, STAR Refinery, SOCAR Terminal, Petkim RES (ветроэлектростанция), Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, SOCAR Enerji Ticaret, Millenicom, SOCAR Ticaret и SOCAR Depolama.

Компания сосредоточена на производстве нефтехимической продукции, переработке, торговле и распределении природного газа.