SOCAR укрепляет свои позиции в Румынии

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) открыла 67-ю автозаправочную станцию (АЗС) в Румынии, передает в среду Day.Az со ссылкой на компанию.

Согласно сообщению, новая АЗС расположена в городе Сибиу, недалеко от одноименного международного аэропорта. Это четвертая АЗС под брендом SOCAR в данном регионе Румынии.

"На новой АЗС возможно одновременно заправлять четыре малых и два больших автомобиля. На АЗС продаются топливо NANO 95 и NANO 98 (бензин), NANO Diesel и NANO Super Diesel, а также сжиженный нефтяной газ (LPG). На станции установлено зарядное оборудование для электромобилей", - сказали в SOCAR.

Как отмечается, в настоящее время в 26 регионах Румынии действуют 67 АЗС под брендом SOCAR.

"В соответствии с утвержденным нашей компанией стратегическим планом развития, мы продолжим расширять сеть АЗС в Румынии в следующем году", - заявили в компании.

Отметим, что SOCAR вышла на румынский рынок в 2011 году с SOCAR Petroleum SA.