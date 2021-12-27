SOCAR открыла новую заправку в Азербайджане

27 декабря на трассе Загатала-Балакен в Загатальском районе сдана в эксплуатацию новая автозаправочная станция (АЗС) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Об этом сообщили в понедельник Trend в ЗАО SOCAR Petroleum.

"Таким образом, количество АЗС, действующих в Азербайджане под брендом SOCAR, достигло 42. Услугами новой АЗС смогут воспользоваться владельцы автотранспортных средств, движущихся в направлении Загатала-Балакен",- говорится в сообщении.

На новой АЗС установлены три топливораздаточные колонки.

Здесь будут продаваться бензин марки Premium, AI-92 и дизтопливо.

Отметим, сеть SOCAR Petroleum состоит из 37 АЗС. SOCAR Petroleum также принадлежит единственный в республике терминал сжиженного природного газа (CNG).