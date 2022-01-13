Назван срок завершения строительства новой автодороги Баку– Россия

Строительство новой автомобильной дороги Баку-Губа-граница с Россией планируется завершить до начала 2023 года.

Об этом сообщил Trend глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли, передает Day.Az.

Строительство новой автодороги, являющейся участком международного транспортного коридора "Север-Юг", началось в 2018 году. На сегодняшний день завершены работы по строительству ее первого участка протяженностью 30 километров. В настоящее время строится другой участок автодороги с 30-го по 90-й километр.

В то же время практически завершены работы по укладке асфальтового покрытия на участке автодороги с 90-го по 150-й километр.

После ввода дороги в эксплуатацию расстояние от Баку до границы с Россией сократится с 208 до 192 километров.