В каких районах Азербайджана лучше всего растет хлопок?

Благодаря работе соответствующих государственных органов и фермеров в Азербайджане в прошлом году урожайность хлопка составила 28,5 центнера с гектара.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в среду министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на мероприятии, посвященном развитию хлопководства.

По его словам, хотя урожайность была ниже, чем в предыдущие годы, есть регионы, которые сохранили ее и приумножили.

"В Агджебеди, Нефтчале, Евлахе и Тертере урожайность хлопка превысила 30 центнеров с гектара. В Сальянском районе средняя урожайность составила 36,9 центнера с гектара", - сказал Керимов.