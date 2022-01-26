https://news.day.az/economy/1429967.html В каких районах Азербайджана лучше всего растет хлопок?
В каких районах Азербайджана лучше всего растет хлопок?
Благодаря работе соответствующих государственных органов и фермеров в Азербайджане в прошлом году урожайность хлопка составила 28,5 центнера с гектара.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в среду министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на мероприятии, посвященном развитию хлопководства.
По его словам, хотя урожайность была ниже, чем в предыдущие годы, есть регионы, которые сохранили ее и приумножили.
"В Агджебеди, Нефтчале, Евлахе и Тертере урожайность хлопка превысила 30 центнеров с гектара. В Сальянском районе средняя урожайность составила 36,9 центнера с гектара", - сказал Керимов.
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