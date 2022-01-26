https://news.day.az/economy/1430160.html Гражданам еще 2 стран разрешили летать в Азербайджан - ОФИЦИАЛЬНО
Гражданам еще 2 стран разрешили летать в Азербайджан - ОФИЦИАЛЬНО
Гражданам еще 2 стран, а также постоянно проживающим в этих странах гражданам других государств и лицам без гражданства разрешается въезд-выезд в Азербайджан воздушным транспортом.
Как сообщает Day.Az, Кабинет министров Азербайджана внес изменение в постановление "О продлении срока особого карантинного режима и снятии некоторых ограничений".
Это следующие страны:
- Республика Беларусь;
- Румыния.
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