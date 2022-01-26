Гражданам еще 2 стран разрешили летать в Азербайджан

Гражданам еще 2 стран, а также постоянно проживающим в этих странах гражданам других государств и лицам без гражданства разрешается въезд-выезд в Азербайджан воздушным транспортом.

Как сообщает Day.Az, Кабинет министров Азербайджана внес изменение в постановление "О продлении срока особого карантинного режима и снятии некоторых ограничений".

Это следующие страны:

- Республика Беларусь;

- Румыния.