Азербайджан и ОАЭ подписали ряд документов в сфере ВИЭ

В Баку состоялась церемония подписания четырех меморандумов о взаимопонимании между Азербайджаном и компанией Masdar (ОАЭ) по сотрудничеству в области производства в сфере ВИЭ.

Как сообщает во вторник Trend с пресс-конференции, посвященной церемонии закладки фундамента солнечной электростанции "Гарадаг" установленной мощностью 230 мегаватт, состоялось подписание меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области комплексной возобновляемой энергетики на море, передает Day.Az.

Свои подписи под документом поставили заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев и председатель правления Masdar Мохаммад Джамиль Аль Рамахи.

Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности. Свои подписи под меморандумом поставили заместитель председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Хиджран Валехов и председатель правления Masdar Мохаммад Джамиль Аль Рамахи.



Также исполнительный директор Азербайджанской инвестиционной компании Ульви Мансуров и председатель правления Masdar Мохаммад Джамиль Аль Рамахи подписали меморандум о взаимопонимании в области производства электроэнергии из твердых бытовых отходов.

Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области возобновляемой и чистой энергии в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. Свои подписи под документом поставили директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана Табриз Аммаев и председатель правления Masdar Мохаммад Джамиль Аль Рамахи.