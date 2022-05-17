Делегация USAID совершит поездку в Азербайджан

Агентство США по международному развитию (USAID) проводит с 16 по 24 мая учебно-ознакомительную поездку по Казахстану, Азербайджану и Грузии с целью изучения возможностей увеличения объемов торговли с помощью Транскаспийского транспортного маршрута, передает во вторник Day.Az со ссылкой на посольство США в Казахстане.

По данным дипмиссии, этот международный транспортный коридор является альтернативным маршрутом для перевозки товаров из Центральной Азии в Европу и обладает значительным потенциалом для развития торговли и бизнеса.

В последнее время правительства стран Центральной Азии уделяют особое внимание росту грузоперевозок через Каспийское море, поскольку участники торговли все чаще сталкиваются с проблемами при перевозке товаров по привычным транзитным маршрутам, говорится в сообщении.

Данная учебно-ознакомительная поездка организована программой USAID по торговле в Центральной Азии в сотрудничестве с ТРАСЕКА (транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия) и Союзом транспортников Казахстана KazLogistics.

Делегация из более 40 представителей таможенных ведомств и государственных органов, специализирующихся на вопросах транспортной политики, из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также члены Партнерства по транспорту и логистике в Центральной Азии посетят порты Алят, Курык на Каспии и порт Батуми на Черном море. Участники делегации изучат ценовую политику каждого порта, проведут анализ используемых процедур и ознакомятся с инициативами по цифровизации, что поможет им разработать рекомендации по дальнейшему упрощению процедур, отмечается в сообщении.

В поездке также примут участие представители национальных ассоциаций автомобильных перевозчиков, логистических компаний, морских портов и судоходных компаний Азербайджана, Грузии и стран Центральной Азии, которые непосредственно задействованы в международных автомобильных перевозках. Участники поездки из Болгарии и Турции смогут узнать о возможностях упрощения международных автомобильных грузоперевозок по территории их стран.