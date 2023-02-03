ACWA Power построит в Азербайджане ветряную электростанцию мощностью 1 ГВт

Министерство энергетики Азербайджана и компания "ACWA Power" Королевства Саудовская Аравия подписали "Меморандум о взаимопонимании по созданию ветряной электростанции мощностью 1 ГВт на суше", передает в пятницу Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Документ был подписан в Баку в ходе 9-го заседания министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-го заседания министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Как сказал председатель ACWA Power Мохаммад Абунайан, Азербайджан движется к более чистому и устойчивому будущему под мудрым и дальновидным руководством.

"Мы, как компания "ACWA Power", высоко ценим наши отношения с азербайджанскими партнерами и рады расширить свою роль в ускорении трансформации энергетики страны сегодня подписанием новых соглашений", - добавил он.

Следует отметить, что в настоящее время с компанией "ACWA Power" ведется сотрудничество по строительству ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт.