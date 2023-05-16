Азербайджан на пути к статусу цифрового хаба благодаря проекту "Цифровой Шелковый Путь"

Проект "Цифровой Шелковый Путь" (Digital Silk Way), который Азербайджан осуществляет в партнерстве с коллегами из Казахстана и Туркменистана, позволит ускорить передачу данных между странами Центральной Азии и Европы.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал председатель правления AzerTelekom Фуад Аллахвердиев в ходе конференции GSMA M360 Eurasia 2023 в Баку.

"Также реализация этого проекта позволит нам превратить Азербайджан в цифровой хаб. Наша страна, наряду с экспортом возобновляемой энергии, будет транспортировать и международный трафик", - добавил он.

По его словам, сегодня Азербайджан является хабом по транспортировке грузов с Востока на Запад.