Азербайджан на пути к статусу цифрового хаба благодаря проекту "Цифровой Шелковый Путь"
Проект "Цифровой Шелковый Путь" (Digital Silk Way), который Азербайджан осуществляет в партнерстве с коллегами из Казахстана и Туркменистана, позволит ускорить передачу данных между странами Центральной Азии и Европы.
Об этом, как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал председатель правления AzerTelekom Фуад Аллахвердиев в ходе конференции GSMA M360 Eurasia 2023 в Баку.
"Также реализация этого проекта позволит нам превратить Азербайджан в цифровой хаб. Наша страна, наряду с экспортом возобновляемой энергии, будет транспортировать и международный трафик", - добавил он.
По его словам, сегодня Азербайджан является хабом по транспортировке грузов с Востока на Запад.
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