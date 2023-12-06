Оператор IGB работает над потенциальным расширением трубопровода

Источник: Агентство международной информации Trend

Показатели рыночного теста для расширения мощности интерконнектора Греция-Болгария (IGB) превзошли ожидания, сообщила в эксклюзивном интервью Trend исполнительный директор оператора трубопровода ICGB Теодора Георгиева.

"Летом мы запустили процесс увеличения мощности, чтобы оценить интерес рынка к потенциальному расширению мощности IGB с нынешних 3 миллиардов кубометров в год до 5 миллиардов кубометров в год. Необязывающий этап успешно завершен, и я должна сказать, что результаты превзошли наши ожидания. Интерконнектор быстро утвердил свою значимость на стратегическом уровне для более широкого региона, и теперь мы можем сказать, что рынок это тоже уловил. В настоящее время мы работаем параллельно с соседними операторами передачи над следующими этапами процесса и потенциальным расширением мощности трубопровода", - сказала она.

Теодора Георгиева отметила, что ICGB недавно приступила к следующему этапу процесса увеличения мощности, который включает подготовку проектных предложений с последующими консультациями с общественностью и представлением окончательного проектного предложения соответствующим национальным регулирующим органам.

"Конечно, разработка и реализация всего процесса координируются одновременно с соседними оперативно передачи - если мощность IGB увеличится, их сети также должны будут развиваться",- добавила она.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

Контрактный объем поставок газа в Болгарию по этому интерконнектору составляет 1 миллиард кубометров в год. Общая мощность IGB составляет 3 миллиарда кубометров с возможностью расширения до 5 миллиардов кубометров в год.

Увеличение пропускной способности интерконнектора Греция-Болгария свыше 5 миллиардов кубометров газа возможно за счет строительства дополнительного газопровода.

На этапе планирования техническая мощность трубопровода изначально была рассчитана примерно на 5 миллиардов кубометров в год, и достижение этой цели является текущей задачей на ближайшее будущее.

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