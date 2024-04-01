Важное решение ОПЕК+ по добыче нефти

Несколько стран - участниц соглашения ОПЕК+ продолжат в течение второго квартала добровольно сокращать добычу нефти суммарно почти на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, большинство стран сохранили прежние параметры снижения производства, но Россия и Ирак внесли изменения в свои объемы сокращений.

Изначально на последней встрече ОПЕК+, которая состоялась 30 ноября 2023 года, ряд стран альянса договорились о добровольных сокращениях добычи нефти в первом квартале 2024 года в объеме 2,2 млн б/с для балансировки нефтяного рынка. В начале марта действие меры было продлено на второй квартал.

Объем сокращений в апреле - июне остается практически на прежнем уровне - 2,17 млн б/с. Саудовская Аравия, как и в первом квартале, снизит добычу на 1 млн б/с, ОАЭ - на 163 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Казахстан - на 82 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с, Оман - на 42 тыс. б/с. Сокращение производства нефти в Ираке немного углубится и составит 223 тыс. б/с против 220 тыс. б/с в первом квартале.

Россия в первом квартале сокращала поставки нефти на мировые рынки, а не добычу, на 500 тыс. б/с. Во втором квартале снижение показателей уже придется как на экспорт, так и на добычу. В среднем по трем месяцам добыча и экспорт сократятся на 471 тыс. б/с.

При этом в апреле сокращение добычи составит 350 тыс. б/ с, а экспорт - 121 тыс. б/с. В мае снижение добычи составит 400 тыс. б/с, экспорт - 71 тыс. б/с, в июне - 471 тыс. б/с.

Кроме сокращений добычи на второй квартал, несколько стран ОПЕК+, в том числе и Россия, придерживаются с весны 2023 года и до конца 2024 года добровольных сокращений добычи нефти еще на 1,66 млн б/с.

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