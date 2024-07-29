Помощник генерального секретаря ООН о председательство Азербайджана в COP29

Уверен, что председательство Азербайджана в COP29 сможет добиться хороших результатов.

Об этом говорится в публикации в социальной сети "X" помощника генерального секретаря ООН, директора Бюро ПРООН по разработке политики и поддержке программ Маркоса Нето, сообщает Day.Az.

Он отметил, что COP29 будет посвящена финансовым вопросам, и сначала необходимо согласовать новую измеримую цель финансирования климатических мер.

По его словам, "зеленый" переход обойдется в триллионы долларов, и поэтому нужна система, определяющая финансовые амбиции, которая должна быть согласована в ноябре в Баку.

"ПРООН хотела бы поддержать правительство Азербайджана, и все международное сообщество должно помочь председательству COP достичь этого результата. Это очень важный вопрос, и я уверен, что председательство Азербайджана сможет добиться хороших результатов", - отметил Нето.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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