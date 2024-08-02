Мировые цены на зерновые снизились

Индекс цен на зерновые Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в июле снизился на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем. В организации это объясняют уменьшением экспортных цен на все основные зерновые второй месяц подряд, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В частности, как уточняется в публикации индекса цен на продовольствие ФАО, который отслеживает ежемесячные изменения международных цен на несколько продовольственных товаров, котировки пшеницы снизились на фоне гарантируемых запасов после сбора урожая в северном полушарии и в целом благоприятных условий в Канаде и США. Экспортные цены на кукурузу также снизились благодаря хорошим темпам сбора урожая в Аргентине и Бразилии. Индекс цен на весь рис ФАО снизился на 2,4%.

Индекс цен на растительные масла ФАО, напротив, вырос на 2,4% с июня, достигнув максимума последних шести месяцев. Мировые котировки пальмового, соевого, подсолнечного и рапсового масел выросли, чему способствовали устойчивый спрос на соевое масло со стороны сектора производства биотоплива и ухудшение перспектив урожая подсолнечного и рапсового масел в нескольких крупных странах-производителях.

В целом технический ориентир мировых цен на продовольственные товары не изменился в июле, а рост международных котировок растительных масел, мясных продуктов и сахара компенсировало продолжающееся снижение цен на зерновые, зафиксировала ФАО.

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