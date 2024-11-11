Половина всех проектов и программ энергоперехода реализуется Юго-Восточной Азией

Мы присоединяемся к большинству правительств, организаций гражданского общества и сообществ, которые поддерживают пилотную инициативу по финансированию в размере 1 триллиона долларов, чтобы принять совместные меры с годовой целью в 300 миллиардов долларов, направленной на смягчение последствий изменения климата.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил представитель Центра энергетики, окружающей среды и развития Джерри Аранджес на конференции, посвященной ожиданиям и требованиям в области энергетики и финансирования в рамках мероприятия COP29.

При обсуждении важности энергетического перехода он отметил, что необходимо подчеркнуть, что Юго-Восточная Азия реализует половину существующих проектов и программ энергетического перехода.

"Это делается через двусторонние соглашения, такие как соглашения с CPB, ВБ или JetEase. Несмотря на трудности, эти механизмы все еще используются и не ограничивают потенциальное расширение. Поэтому важно подтвердить нашу позицию на COP29 и подчеркнуть важность пакета, обсужденного на COP28, особенно в отношении ископаемого топлива, возобновляемых источников энергии и энергоэффективности. А это требует мобилизации финансирования. Мы присоединяемся к большинству правительств, организаций гражданского общества и сообществ, которые поддерживают пилотную инициативу финансирования в размере 1 триллиона долларов, чтобы принять совместные меры с годовой целью в 300 миллиардов долларов, направленной на смягчение последствий изменения климата. Этот призыв позволит преодолеть существующий климатический разрыв между Севером и Югом в соответствии с глобальным спросом движений гражданского общества, требующим 5 триллионов долларов в год", - сказал представитель Центра энергетики, окружающей среды и развития.

Отметим, что сегодня в Баку состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября.

Это мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в этом регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября состоится мероприятие высшего уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что климатическое финансирование является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства по достижению 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.