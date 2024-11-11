COP for Hope: COP29 важна для всего региона

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях - политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Мероприятие COP29 имеет важное значение не только для нашей страны, но и для региона и укрепляет нашу стратегическую позицию в вопросах проблем климата.

Об этом сказала Trend начальник отдела по работе с фермерами, ассоциациями и кооперативами министерства сельского хозяйства Азербайджана Лейли Агаева, передает Day.Az.

Она отметила, что, учитывая влияние сельского хозяйства на глобальное изменение климата, минимизация воздействия этого сектора на выбросы парниковых газов является одним из приоритетных вопросов.

"Наша цель состоит в том, чтобы адаптировать сектор к изменению климата с помощью устойчивых методов ведения сельского хозяйства, более эффективно использовать ресурсы и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. В этом направлении одна из наших самых важных целей - уменьшить углеродный след в сельском хозяйстве. Благодаря более эффективному управлению земельными и водными ресурсами, сохранению биоразнообразия и внедрению устойчивых к климату моделей сельского хозяйства мы работаем как над повышением урожайности, так и над снижением воздействия на окружающую среду. Такие шаги, как устойчивая обработка почвы, использование натуральных удобрений, модернизация ирригационных систем, не только уменьшают влияние сельского хозяйства на климат, но и обеспечивают экономическую устойчивость местных сообществ", - добавила Агаева.

По ее словам, министерство сельского хозяйства в рамках подготовки к COP29 взяло устойчивость к изменению климата в качестве основной цели в сельском хозяйстве.

"Эти меры создают для нас не только ответственность, но и новые возможности. Наша цель - адаптироваться в сельскохозяйственном секторе к изменению климата и расширить устойчивые методы в этой области. Как министерство мы проводим работу по внедрению устойчивых к изменению климата технологий в сельском хозяйстве, защите водных и земельных ресурсов, повышению роли участников сферы, особенно женщин и молодежи.

Наряду с этим, в настоящее время мы работаем над разработкой различных мер в рамках Бакинской климатической инициативы. Эта инициатива будет способствовать обмену опытом как внутри страны, так и во всем мире. Мероприятия по внедрению климатоустойчивых инновационных технологий в сельском хозяйстве будут организованы в "Синей" и "Зеленой" зонах COP29.

Поскольку мы собираемся здесь сегодня для решения насущной проблемы климатического кризиса и его воздействия на сельское хозяйство, становится ясно, что совместные подходы необходимы для достижения устойчивости сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности наших сообществ.

Влияние изменения климата на сельское хозяйство неоспоримо. От нестабильных погодных условий до сокращения запасов воды - фермеры во всем мире сталкиваются с беспрецедентными проблемами, которые угрожают их средствам к существованию и мировым запасам продовольствия. Важно, чтобы мы приняли меры сейчас, чтобы укрепить наш сельскохозяйственный сектор, чтобы он мог адаптироваться к этим вызовам и развиваться", - отметила она.

Представитель министерства подчеркнула, что НПО играют важную роль в этой работе.

"Сотрудничая с НПО, мы можем использовать их опыт и ресурсы для реализации инновационных решений, которые способствуют устойчивости сельского хозяйства и повышают безопасность пищевых продуктов. Одним из ключевых аспектов расширения полномочий НПО в борьбе с климатическим кризисом является обеспечение равного доступа к ресурсам. Кроме того, НПО могут играть важную роль в передаче инновационных технологий и методов малым фермерам, обеспечивая их устойчивость и адаптацию к изменяющимся климатическим условиям. Развивая партнерские отношения и сотрудничество с организациями гражданского общества, мы можем еще больше увеличить потенциал трансформационных изменений в нашем сельскохозяйственном секторе. Призываю всех осознать важную роль, которую НПО играют в расширении прав и возможностей фермеров, повышении устойчивости сельского хозяйства и обеспечении продовольственной безопасности в условиях климатического кризиса. Давайте работать вместе, чтобы построить более прочное и процветающее будущее для наших сельскохозяйственных сообществ, основанное на сотрудничестве, инновациях и общей приверженности защите нашей планеты для будущих поколений", - отметила Агаева.