В Азербайджане появится е-система госзакупок в сфере сельского хозяйства
17 января 2018 12:27 172
Государственная служба по управлению проектами и кредитами в сфере сельского хозяйства Азербайджана планирует внедрить систему электронных государственных закупок.
Об этом в своей статье в газете "Республика" написал заместитель начальника Госслужбы Заур Алиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам замначальника, ведомство в настоящее время изучает опыт различных стран.
"Мы планируем изучить опыт Республики Корея, обладающей самым передовым опытом в данной сфере. В этом направлении нам поможет Международное агентство по сотрудничеству Кореи", - сказал Алиев.
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