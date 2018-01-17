В Азербайджане появится е-система госзакупок в сфере сельского хозяйства

Государственная служба по управлению проектами и кредитами в сфере сельского хозяйства Азербайджана планирует внедрить систему электронных государственных закупок.

Об этом в своей статье в газете "Республика" написал заместитель начальника Госслужбы Заур Алиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам замначальника, ведомство в настоящее время изучает опыт различных стран.

"Мы планируем изучить опыт Республики Корея, обладающей самым передовым опытом в данной сфере. В этом направлении нам поможет Международное агентство по сотрудничеству Кореи", - сказал Алиев.

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