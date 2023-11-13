Сколько можно хранить макароны, крупы и масло

Купив в большом количестве макароны, крупы и другие продукты, многие теперь задумываются о том, как можно хранить эти запасы, ведь съесть такое количество за короткий срок не получится.

Макаронные изделия

Макароны можно хранить от 1 года до 3 лет в тёмном прохладном месте, при условии, что их упаковка не повреждена. Если же вы уже вскрыли упаковку, то лучше переложить её содержимое в стеклянный или пластиковый контейнер с плотной крышкой.

Рис

Белый рис может храниться до 5 лет в герметичном контейнере или плотной неповреждённой упаковке.

А вот бурый рис хранится всего лишь 1 год.

Гречка

Гречневая крупа пролежит 1 год без вреда для её вкуса и полезных качеств. Дальше вкус будет ухудшаться.

Мука

Муку можно хранить всего полгода без утраты её вкуса и качеств. При этом эксперты рекомендуют просеивать её раз в месяц, а также хранить либо в бумажных, либо в льняным мешках.

Растительное масло

Подсолнечное масло в пластиковой бутылке может храниться в течение 10 месяцев в тёмном прохладном месте. Однако если бутылка уже вскрыта, то масло желательно использовать за 1 месяц.

В стеклянной бутылке срок хранения масла продлевается до 2 лет.

При этом не забывайте, что срок хранения начинается не с момента вашей покупки этого продукта, а с даты его изготовления, поэтому не забывайте проверять её на упаковке купленного продукта.

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