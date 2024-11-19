Формула полезного салата

Если мы видим, что блюдо "диетическое", то сразу представляем что-то пресное и довольно скучное.

Как передает Day.Az, это не так: эксперты Gastronom.ru рассказали, как сделать салат полезным, легким и заодно очень вкусным.

Базовыми ингредиентами ПП-салатов традиционно являются куриная грудка, листовая зелень, морепродукты, свежие овощи, фрукты, ягоды, яйца и нежирные молочные продукты. Предпочтение стоит отдавать овощам без тепловой обработки. На их усвоение организм потратит больше времени, что продлит чувство сытости, а клетчатка заметно улучшит пищеварение.

Ограничиваться только перечисленными продуктами необязательно. Разнообразие - одно из главных условий правильного питания. Если хотите, добавьте к овощам творог, ростки, крупы, орехи и семечки.

Исключить из салата придется только жирные, тяжелые продукты и ингредиенты с высоким гликемическим индексом. Например, жирное мясо, полуфабрикаты, сухарики и чипсы, крахмалистые овощи. Если в конкретном рецепте есть картофель, то его можно заменить авокадо или сельдереем, вкус не пострадает. А колбасные изделия легко замещаются курицей или индейкой.

Для заправки салатов берите низкокалорийные соусы (вместо майонеза - сметану невысокой жирности или йогурт), растительные масла в умеренном количестве, бальзамический уксус, а также поменьше соли и побольше специй. Черный перец, травы и прочие приправы выгодно подчеркнут каждое блюдо.