Назван способ выбрать самый полезный картофель

Самым полезным для здоровья считается картофель среднего размера с плотной кожурой, заявил бренд-шеф сети "Крошка Картошка" Сергей Михеев. Способы выбрать этот продукт и оптимальный способ его хранения эксперт раскрыл "Ленте.ру", передает Day.Az.

По словам Михеева, в картофеле содержится большое количество клетчатки и углеводов, витамины группы А, B, C, калий, кальций, магний. При этом, по словам эксперта, оптимальное количество полезных и питательных веществ содержится в клубнях среднего размера, поэтому при покупке лучше всего отдавать предпочтение им. Также важно, чтобы корнеплоды были без каких-либо видимых дефектов - слизи, признаков гниения и других повреждений, отметил он.

Идеальным местом для хранения картофеля Михеев назвал темное помещение с низкой влажностью, хорошей вентиляцией и температурой не выше трех-четырех градусов. При нарушении одного из вышеперечисленных условий клубни начинают терять свои полезные свойства, менять текстуру или портиться, предупредил он. "Если нет возможности держать картофель в подвале или кладовке, можно использовать застекленный балкон или прохладные углы в квартире. В холодильнике картофель также стоит хранить в темном и вентилируемом пакете или контейнере, чтобы избежать попадания на него света", - рассказал Михеев.