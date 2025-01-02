Воздействует на сосуды и кости: диетолог назвала норму холодца в день

Любимым блюдом россиян на новогоднем столе является холодец. В продукте содержится коллаген, который влияет на сосуды и кости. Однако в больших количествах жирная пища способна навредить организму. Диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" объяснила, сколько холодца в день можно есть, Диетолог пояснила, что оптимальное количество холодца, которое человек может съесть за один прием пищи, - 150-200 граммов. Перед этим, по словам врача, следует снять жирную пленку, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

По словам специалиста, холодец благоприятно воздействует на сосуды и кости, а чтобы организм лучше усваивал коллаген, содержащийся в продукте, нужно дольше уваривать бульон. Чем дольше варятся мясо и кости, тем легче продукт расщепить до необходимых аминокислот.

Среди аминокислот в холодце преобладает глицин, уточнила Соломатина:

- Он улучшает мозговую деятельность, помогает концентрировать внимание и способствует работе головного мозга. Но, чтобы получить необходимые микроэлементы в нужном количестве, придется съесть очень много продукта. А вот это может нанести вред, так как продукт достаточно калорийный и тяжелый для усвоения.

Диетолог пояснила, что оптимальное количество холодца, которое человек может съесть за один прием пищи, - 150-200 граммов. Перед этим, по словам врача, следует снять жирную пленку.