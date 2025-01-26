Диетолог о том, сколько в день можно съедать ананаса

В день можно съедать до 100 грамм ананаса, рассказала aif.ru диетолог-нутрициолог София Кованова, передает Day.Az.

"Норма - до 100 грамм в день. И не за один раз", - пояснила эксперт.

Злоупотребление ананасами может привести к рвоте и диарее, отметила Кованова.

Также диетолог напомнила, что ананасы вредны для людей с гастритом и язвой желудка, рефлюксной болезнью. Также его не рекомендуется употреблять беременным.