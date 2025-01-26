https://news.day.az/gurmaniya/1724857.html Диетолог о том, сколько в день можно съедать ананаса В день можно съедать до 100 грамм ананаса, рассказала aif.ru диетолог-нутрициолог София Кованова, передает Day.Az. "Норма - до 100 грамм в день. И не за один раз", - пояснила эксперт. Злоупотребление ананасами может привести к рвоте и диарее, отметила Кованова.
Диетолог о том, сколько в день можно съедать ананаса
В день можно съедать до 100 грамм ананаса, рассказала aif.ru диетолог-нутрициолог София Кованова, передает Day.Az.
"Норма - до 100 грамм в день. И не за один раз", - пояснила эксперт.
Злоупотребление ананасами может привести к рвоте и диарее, отметила Кованова.
Также диетолог напомнила, что ананасы вредны для людей с гастритом и язвой желудка, рефлюксной болезнью. Также его не рекомендуется употреблять беременным.
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