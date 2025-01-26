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Диетолог о том, сколько в день можно съедать ананаса

В день можно съедать до 100 грамм ананаса, рассказала aif.ru диетолог-нутрициолог София Кованова, передает Day.Az. "Норма - до 100 грамм в день. И не за один раз", - пояснила эксперт. Злоупотребление ананасами может привести к рвоте и диарее, отметила Кованова.