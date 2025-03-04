Какие каши лучше всего подойдут для завтрака?

Завтрак, по мнению специалистов, является основным приемом пищи, который питает организм энергией. Россияне чаще всего выбирают утром каши, руководствуясь тем, что в них много полезных компонентов. Так ли это на самом деле?

Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в беседе с "Радио 1" сообщила, что в кашах содержатся важные компоненты, снабжающие наш организм силами, передает Day.Az.

"Питание должно быть очень разнообразное, и каш великое множество. В большинстве своем они полезные, наполненные всеми питательными компонентами: огромным количеством минералов, волокнами, бета-глюканом. Бета-глюкан - это биологически активное вещество, которое снижает уровень холестерина, контролирует уровень сахара в крови, поддерживает уровень иммунной системы и обучает ее давать отпор поступающим неполезным компонентам, например, паразитам", - объяснила диетолог.

По ее словам, крупы, являясь длинными углеводами, поддерживают работоспособность и дают возможность заниматься физической нагрузкой.

"За счет волокон, содержащихся в крупах, поддерживается иммунитет. Растительные волокна - лучшее лакомство для микробиоты кишечника. Однако нужно использовать нерафинированные крупы", - уточнила эксперт.

Она добавила, что в настоящее время очень много рафинированной, пустой по наполнению пищи, из-за чего появляются проблемы со здоровьем.

"Пища пресыщена большим количеством жиров, углеводов, солью. Она будет привлекательна по вкусу и сформирует зависимость, но пользы не принесет. Обязательно читайте состав продуктов. Надо быть в помощь собственному организму", - заключила Королева.

