Узнайте, чем опасен разогрев пищи в контейнерах

Использование пластиковых контейнеров для разогрева пищи в микроволновке повышает риск развития деменции.

Как передает Day.Az, об этом заявили психиатр Николас Фабиано и терапевт Брэндон Луу, пишет Daily Mail.

По словам Фабиано, последние исследования продемонстрировали, что использование пластиковых контейнеров приводит к выбросу в воздух частиц микро- и нанопластика, которые проникают в пищу и затем в человеческий организм.

При этом ученые выяснили, что у людей без нейродегенеративных заболеваний в мозге содержится около столовой ложки частиц пластика, а у людей с диагностированной деменцией - в три или в пять раз больше.

Терапевт Луу выразил уверенность, что отказ от хранения продуктов в пластиковых контейнерах и переход к использованию стеклянной или металлической посуды позволит снизить риск образования слабоумия.