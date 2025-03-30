Раскрыто пагубное влияние фастфуда на кожу

Полуфабрикаты, фастфуд и переработанное мясо могут вызвать прыщи, так как содержат трансжиры.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала доцент кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Университета РОСБИОТЕХ Инна Ильина.

Эксперт заявила, что обострение акне приходится на сезоны активного солнца. По словам Ильиной, чтобы не провоцировать появление прыщей, из рациона стоит исключить кондитерские сдобные изделия и сладкую газировку. Врач объяснила, что это продукты с высоким гликемическим индексом, которые стремительно поднимают уровень глюкозы в крови.

Еще один напиток, от которого стоит отказаться людям с предрасположенностью к акне, - кофе.

"Органическая кислота, которая содержится в кофейных зернах, повышает уровень кортизола. Кортизол усиливает работу сальных желез, что в условиях закупорки приводит к ее перерастяжению и усилению воспалений", - пояснила дерматовенеролог.

Ильина также призвала исключить из рациона алкоголь и концентрированные соки.

"Они не только повышают уровень сахара в крови, но и влияют на работу печени и вызывают обезвоживание. Это ведет к накоплению шлаков и токсинов в организме, часть которых начинает выделяться с потом, ухудшая защитные свойства водно-липидной мантии на лице", - рассказала врач.

Людям, у которых кожа склонна к акне, Ильина посоветовала включить в рацион продукты, богатые цинком.

По словам эксперта, к ним относятся: куриная и говяжья печень, тыквенные и арбузные семечки, кедровые орехи и пекан.

Врач добавила, что также полезны овощи и зелень, в которых содержится бета-каротин - провитамин, способствующий естественной регуляции жирности кожи и оказывающий противовоспалительное действие.