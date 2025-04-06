Названы самые опасные вина для диабетиков

Крепленые вина с добавлением виноградного спирта содержат много сахара, который в сочетании с алкоголем перегружает поджелудочную железу и печень при диабете. Более безопасны сухие вина, получаемые путем естественного брожения винограда. Об этом "Газете.Ru" рассказал доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок, передает Day.Az.

Специалист объяснил, что вина, в которых алкоголь образуется в процессе брожения сырья, называют натуральными. Если в такие напитки для крепости добавляют виноградный спирт, - они становятся креплеными. Крепленые вина также отличаются высоким содержанием сахара, поэтому от них рекомендуется отказаться людям с диабетом.

Эксперт уточнил, что десертное полусладкое вино может содержать от 50 до 120 г сахара на литр, сладкое - около 150 г, а ликерное - от 210 до 300 г. Каждый бокал (200 мл) такого вина может привнести в рацион от 10 до 60 г сахара.

При этом от скачков сахара в крови после употребления таких напитков не "спасет" даже добавление этанола, который тормозит глюконеогенез - образование глюкозы в печени из неуглеводных соединений.

Самыми "безопасными" можно считать сухие натуральные вина. Концентрация сахара в них не превышает четырех граммов на литр. Кроме того, такие напитки содержат меньше углеводов и не вызывают резкого повышения уровня глюкозы в крови. Однако даже сухим вином нельзя злоупотреблять - при диабете его можно потреблять до двух раз в неделю в количестве 150-200 мл.

"Важно помнить, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Однако есть и полезные свойства. Например, вино улучшает обмен веществ, борется со свободными радикалами и преждевременным старением клеток, препятствует образованию тромбов в крови, укрепляет сердечную мышцу, способствует пищеварению и нормализует уровень кислотности в желудке. Вина также обладают тонизирующими и антистрессовыми свойствами" - отметил Суслянок.