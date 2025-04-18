Названа допустимая суточная порция пасхального кулича

Заместитель главного врача КДЦ НМИЦ терапии и профилактической медицины по клинико-экспертной работе, врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова рассказала aif.ru, почему избыточное потребление пасхального кулича может грозить проблемами со здоровьем:

- Традиционный рецепт кулича включает значительное количество сахара, сливочного масла, муки высшего сорта и яиц, что делает его высококалорийным продуктом с преобладанием простых углеводов и насыщенных жиров. Простые углеводы, содержащиеся в сахаре и белой муке, быстро усваиваются организмом, что может привести к резкому повышению уровня глюкозы в крови. Это представляет особую опасность для пациентов с сахарным диабетом, так как может спровоцировать гипергликемию. Насыщенные жиры, присутствующие в сливочном масле, могут способствовать повышению уровня холестерина, что негативно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы, особенно у лиц с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Следует отметить, что чрезмерное потребление куличей может привести к превышению суточной нормы калорийности и макронутриентов (КБЖУ). Рекомендуется ограничить потребление кулича до 70-100 граммов в день и избегать многократного подхода к этому лакомству. Переедание может усугубить хронические заболевания и вызвать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. Важно оставлять место в рационе для других полезных продуктов, таких как свежие фрукты и овощи, которые помогут сбалансировать питание.

Рекомендуется соблюдать умеренность и выбирать куличи, изготовленные из натуральных ингредиентов, от проверенных производителей. Лицам с сахарным диабетом, избыточным весом или заболеваниями сердечно-сосудистой системы настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом относительно допустимого количества кулича в рационе и возможности замены его на более здоровые альтернативы.

Также следует обратить внимание на глазурь и цукаты, которые содержат значительное количество сахара, а в тесте кулича часто присутствует много сливочного масла. Употребление таких продуктов в больших количествах может негативно сказаться на здоровье.