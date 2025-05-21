Объяснен скрытый вред фастфуда для организма

Уже через пару дней на жирной пище кишечник теряет способность защищаться от воспаления.

Как передает Day.Az, исследование, опубликованное в журнале Immunity, показало, что рацион с высоким содержанием насыщенных жиров - характерный для фастфуда - буквально разрушает барьерную функцию кишечника и подавляет выработку белка IL-22, отвечающего за регенерацию тканей и защиту слизистой.

Ученые из Австралии кормили мышей жирной пищей всего одну неделю. Результат - ослабление защитных функций кишечника, утолщение стенок и скопление иммунных клеток - признаки скрытого воспаления. Уже через два дня в организме начиналось снижение уровня IL-22, хотя внешне животные оставались здоровыми.

Особенность воспаления, вызванного жирной пищей, в том, что оно сначала никак себя не проявляет - но со временем может перерасти в хроническое. Исследователи подчеркивают, что отказ от фастфуда способен восстановить защиту кишечника, особенно если заменить насыщенные жиры на ненасыщенные - такие, как в орехах и авокадо.