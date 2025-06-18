Врач предупредила об опасности острого перца

Некоторые привычки в питании могут провоцировать онкологические заболевания, предупредила врач-гематолог, онколог Ли Сицзинь. Ее слова приводит Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт полагает, что такую опасность влечет за собой злоупотребление острым перцем. Она уточнила, что, хотя он имеет много полезных свойств, в больших объемах этот продукт раздражает слизистую оболочку, которая покрывает внутреннюю стенку желудка. Постоянное раздражение со временем может спровоцировать рак, предостерегла врач.

Она также добавила, что риск рака желудка увеличивается из-за употребления табака, алкоголя и маринованных продуктов. А вот нерегулярный график питания, по словам онколога, напрямую не вредит желудку и не может спровоцировать заболевание.